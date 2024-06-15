Хуситы сообщили, что атакованный ими украинский сухогруз Verbena ушёл под воду Атакованный йеменским движением «Ансар Аллах» украинский сухогруз Verbena затонул из-за серьёзных повреждений после попадания в корабль двух ракет.
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