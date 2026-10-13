"Туда ему и дорога": Депутат Рады Федиенко призвал ВСУ ударить по мавзолею Ленина

Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко предложил Вооруженным силам Украины нанести баллистический удар по мавзолею Ленина в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Синоптики: снег, ...
- Ч В Петербурге пред...
- Роднина снова пож...
Ну ударь...попробуй...
Глазом-то моргнуть последний раз успеешь, прежде чем в единый факел превратишься вместе со своей хохлосранью !
А Мавзолей мы отстроим новый!!!