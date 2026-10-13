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Царьград

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"Туда ему и дорога": Депутат Рады Федиенко призвал ВСУ ударить по мавзолею Ленина

"Туда ему и дорога": Депутат Рады Федиенко призвал ВСУ ударить по мавзолею Ленина

Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко предложил Вооруженным силам Украины нанести баллистический удар по мавзолею Ленина в Москве.

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