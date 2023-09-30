НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Экс-судья Федотов считает заслуженным пенальти «Уралу»: «Кики отставил руку в сторону, увеличив площадь тела. Даже если это толчок Байрамяна, то он легкий»

Экс-судья Федотов считает заслуженным пенальти «Уралу»: «Кики отставил руку в сторону, увеличив площадь тела. Даже если это толчок Байрамяна, то он легкий»

Экс-арбитр высказался после матча екатеринбуржцев с «Ростовом» (2:2) в Мир РПЛ. «Это 11-метровый удар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх