Барнаулец пожаловался на шифер, который лежит на краю крыши многоэтажки

По словам горожанина, под окнами жилого дома находится тротуар, но люди не догадываются, какая опасность "висит над головой" Житель Барнаула пожаловался на несколько листов шифера, которые лежат на краю крыши пятиэтажного дома № 19 по улице Тимуровской.
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