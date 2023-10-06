49 тыс. руб. в месяц. Сколько получат мамы за беременность и роды в Челябинске

В 2024 году по новым правилам максимальный размер пособия станет больше.В следующем году правительство России обещает сделать больше максимальный размер выплат тем, кто находится в отпуске по беременности и родам.
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