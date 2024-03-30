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Какой урожай собирают весной

Какой урожай собирают весной

Первый урожай – самый ценный для каждого дачника. Обычно садово-огородные культуры созревают со второй половины лета, ближе к осени, однако есть растения, которые могут порадовать огородника урожаем уже в мае.

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