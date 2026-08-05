Катар с Иорданией и Саудовской Аравией могут стать частью газопровода в Европу

Турция рассматривает возможность создания нового крупного энергетического маршрута, в перспективе способного связать страны Персидского залива с европейским рынком газа через территорию Ирака, а также через Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию.
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