«Еврофинанс Моснарбанк» провел первое в России погашение утилитарных цифровых прав

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех «Еврофинанс Моснарбанк» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) передал инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец» инвестору в счет исполнения обязательств по утилитарным цифровым правам (УЦП).
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