НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

98 подписчиков

Александр Задойнов: от звезды «Дома-2» к передовой в СВО

Александр Задойнов: от звезды «Дома-2» к передовой в СВО

Александр Задойнов: от звезды «Дома-2» к передовой в СВО Елена ГалицкаяАлександр Задойнов, известный широкой публике как участник телепроекта «Дом-2», принял решение, которое удивило многих — он подписал контракт на военную службу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх