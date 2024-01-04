Александр Задойнов: от звезды «Дома-2» к передовой в СВО Елена ГалицкаяАлександр Задойнов, известный широкой публике как участник телепроекта «Дом-2», принял решение, которое удивило многих — он подписал контракт на военную службу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии