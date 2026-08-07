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Подавляющее большинство украинцев недовольны качеством жизни и уровнем безопасности — опрос

Подавляющее большинство украинцев недовольны качеством жизни и уровнем безопасности — опрос

86% украинцев считают свой уровень дохода недостаточным для качественной жизни, и только 14% называют его относительно достаточным.

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