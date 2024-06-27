На Украине шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу. Как сообщает «Московский комсомолец», украинские боевики стояли и смотрели, как одно подразделение несет потери, но не пришли ему на помощь.
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