На развитие промышленных парков и технопарков в 2027-2029 годах выделят 32 млрд рублей.В России намерены создать 100 промышленных парков и технопарков до 2030 года.
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