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Вернет в счастливое детство: ностальгический тест по любимому фильму школьников всего СССР «Приключения Электроника»

Вернет в счастливое детство: ностальгический тест по любимому фильму школьников всего СССР «Приключения Электроника»

Фильм, подаривший вам «Крылатые качели» и крылатое «Урри, где у него кнопка?». фото: кадр из фильма «Приключения Электроника» (1979) В угаре новогодних праздников целый ряд важнейших событий мог прошмыгнуть мимо вас незамеченным.

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