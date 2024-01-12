Вернет в счастливое детство: ностальгический тест по любимому фильму школьников всего СССР «Приключения Электроника»

Фильм, подаривший вам «Крылатые качели» и крылатое «Урри, где у него кнопка?». фото: кадр из фильма «Приключения Электроника» (1979) В угаре новогодних праздников целый ряд важнейших событий мог прошмыгнуть мимо вас незамеченным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии