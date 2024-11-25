Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Россиянин завел себе ручного ворона, который помогает по хозяйству — он приносит дрова для колки, а щепки относит в железную ванну.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Россиянин завел себе ручного ворона, который помогает по хозяйству — он приносит дрова для колки, а щепки относит в железную ванну.
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