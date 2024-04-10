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Политолог указал на использование Вашингтоном картелей для незаконных операций

Политолог указал на использование Вашингтоном картелей для незаконных операций

Вашингтон более полувека использует криминальные группировки и формирования в качестве посредников и исполнителей нелегальных операций в других странах, рассказал 10 апреля экс-офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет «Известиям».

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