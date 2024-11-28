Водитель "ВАЗа" погиб после столкновения с опорой ЛЭП в Донском

Авария произошла в 21:00 вечера, 27 ноября, на улице Кирова в Донском. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 38-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 21102" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.