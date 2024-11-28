ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Ага, а потом молодыми назовут всех и перестанут платить пенсииИз-за увеличения ...
  • Любовь Головина
    Где ответка,говоруны. Когда-то обещали отвечать по той стране откуда снаряд.Минобороны заявил...
  • Люка
    у нас столько молока нет,чтобы наготавливать масла и йогурты. жрем голимое пальмовое маслоВ Тульской област...

Водитель "ВАЗа" погиб после столкновения с опорой ЛЭП в Донском

Водитель "ВАЗа" погиб после столкновения с опорой ЛЭП в Донском

Авария произошла в 21:00 вечера, 27 ноября, на улице Кирова в Донском. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 38-летний водитель на автомобиле &quot;ВАЗ 21102&quot; не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх