Не кормить ворон и не думать о плохом☝️ Поликарпов день отмечается в народном календаре 15 апреля. В старину именно в этот день торговцы устраивали первую весеннюю ярмарку.
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Не кормить ворон и не думать о плохом☝️ Поликарпов день отмечается в народном календаре 15 апреля. В старину именно в этот день торговцы устраивали первую весеннюю ярмарку.