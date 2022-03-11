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Милое украшение из пряжи и бусин. Свяжите без труда очень красивый браслет, шнур или ленту

Милое украшение из пряжи и бусин. Свяжите без труда очень красивый браслет, шнур или ленту

Вязаные украшения с бусинами смотрятся очень стильно. Свяжите без труда очень красивый браслет, шнур или ленту, в зависимости от длины и размера готового изделия, по вашему желанию! Вязание начинаем с создания узла и первой воздушной петли на пряже.

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