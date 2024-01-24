Корпорация «Синергия» рассматривает выход на IPO в ближайшие три года

Университет «Синергия» рассматривает выход на IPO в перспективе трех лет, сообщила корпорация.По словам президента компании Вадима Лобова, в перспективе трех лет корпорация может выйти сперва на размещение долговых ценных бумаг, а через три года и на биржу при условии позитивной конъюнктуры рынка.