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Виктор Борисов

КОЛОНИАЛЬНОЕ ОККУПАЦИОННОЕ РАБСТВО Му уже давно докатидись, аж С конца 19 векша в КОЛОНИАЛЬНОЕ ОККУПАЦИОННОЕ РАБСТВО НЕТ ДРУГОГО ПУТИ, кроме защиты коренного населения по пути таких страны, как Катар, Саудовская Аравия, Мускат, Объединённые Арабские Ємираты: 1. Выдавать ГРАЖДАНСТВО РФ только тем, у кого на 1991 год было гражданство РСФСР или СССС при условии РОЖДЕНИЯ на территории РСФСР. 2. Аннулировать гражданство РФ АБСОЛЮТНО ВСЕМ, кто получил его после 1991, если лично у нёго НЕ было ГРАЖДАНСТВА СССР И ОН НЕ БЫЛ РОЖДЁН НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР. 3. Лишить ВСЕХ приезжих на территории РФ после 1991, утративших гражданство РФ ВСЕХ льгот И пособий, которые должны полагаться только ГРАЖДАНАМ РФ. 4. ВЗЫСКАТЬ С БЫВШИХ ПРИШЛЫХ ГРАЖДАН ВСЕ ВЫПЛАЧЕННЫЕ им ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ, ВСЁ ИМУЩЕСТВО АРЕСТОВАТЬ ДО ПОЛНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧЕННЫХ СУММ. 5. Ввести КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ на владение любых земельных участков иностранцами. 6. Ввести КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ на регистрацию браков С иностранцами без письменного согласия родственников гражданина РФ. 7. Аннулировать браки, заключённые с гражданином РФ И иностранцами/иностранкой, заключённые без письменного согласия родственников гражданина РФ по рождению. 8. Позволить присвоение гражданства РФ ПО НАТУРАЛИЗАЦИИ иностранцу, или иностранке, втупившим в законный БРАК С гражданином или гражданкой РФ ПО РОЖДЕНИЮ после проживания иностранца в законом браке С гражданином РФ ПО РОЖДЕНИЮ на территории РФ на основании постоянного вида на жительство после 25 ЛЕТ постоянного проживания на территории РФ при условии письменного согласия каждого члена СЕМЬИ гражданина РФ ПО РОЖДЕНИЮ. НЕ ПРИЗНАВАТЬ БРАКИ, ЗАКЛЮЧЁННЫЕ С ГРАЖДАНИНОМ РФ в любых третьих странах И иностранных территориях.