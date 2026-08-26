Снимака Сегодня мы расскажем об инциденте, который привлёк внимание по всей стране и спровоцировал оживлённые дискуссии о доверии к правоохранительной системе, границах уличного протеста и реакции властей на жалобы граждан.
Русская община ворвалась в отдел полиции, требуя реакции на дела с участием приезжих
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Виктор Борисов
КОЛОНИАЛЬНОЕ ОККУПАЦИОННОЕ РАБСТВО Му уже давно докатидись, аж С конца 19 векша в КОЛОНИАЛЬНОЕ ОККУПАЦИОННОЕ РАБСТВО НЕТ ДРУГОГО ПУТИ, кроме защиты коренного населения по пути таких страны, как Катар, Саудовская Аравия, Мускат, Объединённые Арабские Ємираты: 1. Выдавать ГРАЖДАНСТВО РФ только тем, у кого на 1991 год было гражданство РСФСР или СССС при условии РОЖДЕНИЯ на территории РСФСР. 2. Аннулировать гражданство РФ АБСОЛЮТНО ВСЕМ, кто получил его после 1991, если лично у нёго НЕ было ГРАЖДАНСТВА СССР И ОН НЕ БЫЛ РОЖДЁН НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР. 3. Лишить ВСЕХ приезжих на территории РФ после 1991, утративших гражданство РФ ВСЕХ льгот И пособий, которые должны полагаться только ГРАЖДАНАМ РФ. 4. ВЗЫСКАТЬ С БЫВШИХ ПРИШЛЫХ ГРАЖДАН ВСЕ ВЫПЛАЧЕННЫЕ им ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ, ВСЁ ИМУЩЕСТВО АРЕСТОВАТЬ ДО ПОЛНОЙ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧЕННЫХ СУММ. 5. Ввести КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ на владение любых земельных участков иностранцами. 6. Ввести КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ на регистрацию браков С иностранцами без письменного согласия родственников гражданина РФ. 7. Аннулировать браки, заключённые с гражданином РФ И иностранцами/иностранкой, заключённые без письменного согласия родственников гражданина РФ по рождению. 8. Позволить присвоение гражданства РФ ПО НАТУРАЛИЗАЦИИ иностранцу, или иностранке, втупившим в законный БРАК С гражданином или гражданкой РФ ПО РОЖДЕНИЮ после проживания иностранца в законом браке С гражданином РФ ПО РОЖДЕНИЮ на территории РФ на основании постоянного вида на жительство после 25 ЛЕТ постоянного проживания на территории РФ при условии письменного согласия каждого члена СЕМЬИ гражданина РФ ПО РОЖДЕНИЮ. НЕ ПРИЗНАВАТЬ БРАКИ, ЗАКЛЮЧЁННЫЕ С ГРАЖДАНИНОМ РФ в любых третьих странах И иностранных территориях.
Как всё верно сказано, только ЕР не позволит такому случиться. Не для этого их избирают.
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4 н.
Виктор Борисов
Александр Надоров
чего добивались своим бездействием, к тому и привели - закономерно. и предполагаю дальше будет больше
Мигранты-таджики угрожали расправой русским детям. Приехала Русская община — все затихли, а полиция пообещала проблемы общине В Зеленограде разгорается нешуточный конфликт. По словам местных жителей, мигранты-таджики начали угрожать расправой русским детям. Как рассказывают очевидцы, все началось с обычной детской ссоры между местными ребятами и детьми мигрантов. Но ситуация быстро вышла из-под контроля, когда на место подоспели родители По словам зеленоградцев, взрослые мигранты перешли на угрозы физической расправы русским детям. А их собственные отпрыски, по словам очевидцев, пошли еще дальше — стали угрожать насилием русским матерям. Такие заявления вызвали волну возмущения и страха среди местных жителей.Вот, что рассказали местные жители: «Мигранты не разрешают нашим детям играть на площадке, прогоняют их и угрожают расправой. При попытке взрослых вмешаться, агрессия со стороны мигрантов незамедлительно переключалась на всех, кто пытался решить этот конфликт мирным путём» Не чувствуя поддержки от местных властей и правоохранительных органов, жители Зеленограда обратились за помощью в Русскую Общину. Люди надеются, что организация сможет защитить их права и обеспечить безопаснос Представители общины приехали на место, нашли родителей мигрантов и их детей, и стали разбираться. Тут же пыл у некоторых взрослых мигрантов стих, хотя была одна таджичка, которая обещала «расчленить» русских детей, если они тронут их детей Сейчас община собирает информацию и оказывает юридическую поддержку пострадавшим. На место вызвали наряд ППС и Росгвардии, которые задержали агрессивных родителей. Правда, среди полиции оказалось несколько человек, которые почему-то встали на сторону агрессивных мигрантов. Более того, они даже обещали проблемы общине.
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4 н.
Стэйси
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Как всё верно сказано, только ЕР не позволит такому случиться. Не для этого их избирают.
Я бы сказала - не для этого они сами себя избирают
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4 н.
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