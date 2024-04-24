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В Индии заявили о скором падении курса доллара в РФ до «шокирующего уровня»

В Индии заявили о скором падении курса доллара в РФ до «шокирующего уровня»

Индийский бизнесмен Кришна Сингх, в 1979–1984 гг. учившийся в СССР, в интервью aif.ru заявил, что в банках Индии «зависло» около $55 миллиардов от продажи российской нефти, однако отечественные бизнесмены якобы сами не хотят возвращать их назад.

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Комментарии
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Eduard
Даже индусы заврались.Золотом отдавайте!
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13 час.
Eduard
А вы говорите &quot;Миллион рублей&quot;,нету проблем серьезнее?
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13 час.

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