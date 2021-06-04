Россиянам посоветовали не продавать доллар после решения ФНБ

Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин посоветовал около 30-40% держать в валюте, однако только при том условии, что большая часть денежных операций происходит в российской национальной валюте, передает РИА Новости.
Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин посоветовал около 30-40% держать в валюте, однако только при том условии, что большая часть денежных операций происходит в российской национальной валюте, передает РИА Новости.
Свежие комментарии