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Россиянам посоветовали не продавать доллар после решения ФНБ

Россиянам посоветовали не продавать доллар после решения ФНБ

Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин посоветовал около 30-40% держать в валюте, однако только при том условии, что большая часть денежных операций происходит в российской национальной валюте, передает РИА Новости.

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