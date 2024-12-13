Bloomberg: после разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии

Несмотря на решение правительства России снять на два месяца с 1 декабря запрет на продажу бензина за границу для производителей, это ничего не изменило в поведении нефтяных компаний, пишет агентство Bloomberg.
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