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Bloomberg: после разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии

Bloomberg: после разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии

Несмотря на решение правительства России снять на два месяца с 1 декабря запрет на продажу бензина за границу для производителей, это ничего не изменило в поведении нефтяных компаний, пишет агентство Bloomberg.

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