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В Набережных Челнах мать побила ребенка на улице: прокуратура начала проверку

В Набережных Челнах мать побила ребенка на улице: прокуратура начала проверку

Недавно в Татарстане произошел громкий инцидент. В сеть попало видео, на котором женщина избивает ребенка, а затем затаскивает его в подъезд.

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