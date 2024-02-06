В Набережных Челнах мать побила ребенка на улице: прокуратура начала проверку

Недавно в Татарстане произошел громкий инцидент. В сеть попало видео, на котором женщина избивает ребенка, а затем затаскивает его в подъезд.
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