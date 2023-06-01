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«Фланговая мясорубка»: враг на американской броне пытается прорваться у Артёмовска, но его перемалывает 200-я бригада (+ВИДЕО

«Фланговая мясорубка»: враг на американской броне пытается прорваться у Артёмовска, но его перемалывает 200-я бригада (+ВИДЕО

Тяжёлые бои на северном фланге Артёмовска (Бахмута) продолжаются: враг на американской броне пытается прорваться у Артёмовска, но его перемалывает 200-я бригада.

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