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В истории Отечества нет страниц, за которые было бы стыдно!

В истории Отечества нет страниц, за которые было бы стыдно!

Интересная  дискуссия из  комментариев.Добрые  русские  люди    отмечают, что СССР создавали иностранные агенты и  уголовники.

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vagas Karlito

Предстоит тернистый путь по которому движется Россия современная! Главное не  прохлопать момент когда   начнут к управлению рваться враги! 91 год хороший в память стопор!