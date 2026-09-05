В истории Отечества нет страниц, за которые было бы стыдно!

Интересная дискуссия из комментариев.Добрые русские люди отмечают, что СССР создавали иностранные агенты и уголовники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев рискует утон...
- Философские пароходы
- Пентагон снял мас...
Предстоит тернистый путь по которому движется Россия современная! Главное не прохлопать момент когда начнут к управлению рваться враги! 91 год хороший в память стопор!