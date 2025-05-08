Mitsubishi и Nissan планируют совместное производство для смягчения пошлин

Возможность совместного производства внедорожников с Nissan Motor на заводе Nissan в США рассматривает компания Mitsubishi Motors в попытке смягчить последствия тарифной политики президента США Дональда Трампа, сообщает 8 мая деловое агентство Kyodo News.
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