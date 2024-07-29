"За рулем" перечислил 12 способов продлить срок службы мотора

Чтобы продлить срок службы двигателя, нельзя подвергать его высоким нагрузкам в холодном состоянии и на низких оборотах, но необходимо заправлять бензином с рекомендованным октановым числом и не глушить сразу после поездки.
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