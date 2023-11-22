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Медвежий угол

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"О роли Солженицына в России", - легендарный тренер Романцев про диссидента, который не любит Отечество.

"О роли Солженицына в России", - легендарный тренер Романцев про диссидента, который не любит Отечество.

Politiki.net Мои читатели старшего поколения наверняка знают о писателе А. И. Солженицыне – некоторое время нам усиленно навязывали миф о том, что он не только "праведник и пророк" своего Отечества, но и непримиримый борец с "тоталитаризмом".

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