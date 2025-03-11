Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 910 подписчиков

Собянин сообщил о 58 сбитых вражеских БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил о 58 сбитых вражеских БПЛА на подлете к Москве

В Подмосковье сбито уже 58 беспилотников.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил количество украинских дронов, сбитых на данный момент в Московской области, на подлёте к столице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх