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"Я не могу оторваться": происходящее в модном месте отдыха удивило жителей Владивостока

"Я не могу оторваться": происходящее в модном месте отдыха удивило жителей Владивостока

Жителей Владивостока серьезно удивило происходящее в модном месте отдыха. Как уточняется в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), в парке Минного городка выросли первые цветы — адонисы.

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