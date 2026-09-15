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Александр Розенбаум «ТАССР оешуга 100 ел» медале белән бүләкләнде

Александр Розенбаум «ТАССР оешуга 100 ел» медале белән бүләкләнде

Россиянең халык артисты Александр Розенбаум «Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы оешуга 100 ел» медале белән бүләкләнде.

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