Лариса Долина приобрела квартиру с санузлом площадью 24,2 м²

Лариса Долина приобрела в жилом комплексе «Премьер» в Москве квартиру с санузлом размером 24,2 м², сравнимым с небольшой студией.
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