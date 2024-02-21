Как уменьшить беспокойство по поводу своей внешности

Бывало ли у вас такое, что вы видите своё отражение в блестящем офисном здании и задаётесь вопросом, заметили ли вас другие люди? Или это только ваши мысли…Забота о своей внешности — это важно, но если она становится излишней, то возникает проблема.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)