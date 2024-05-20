Проехала на прототипе электромобиля «Атом»: делюсь впечатлениями

Мое первое знакомство с прототипом первого российского электромобиля состоялось в феврале этого года на полигоне в Набережных Челнах, где работает большая часть инженеров АО «Кама», компании-производителя электромобиля «Атом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии