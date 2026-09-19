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Аргументы и Факты

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Памфилова прокомментировала сообщения о вбросе бюллетеней в Коми

Памфилова прокомментировала сообщения о вбросе бюллетеней в Коми

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что органы внутренних дел проверяют информацию о возможном вбросе бюллетеней на избирательном участке в Республике Коми.

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