Более полумиллиарда литров текилы скопилось на складах в Мексике

Это почти годовой объем производства. Последние полтора года спрос на ранее популярный мексиканский алкоголь резко снизился на фоне окончания пандемии и роста ценПадение спроса на текилу в Мексике привело к ее перепроизводству, на складах скопилось около 500 млн литров напитка, который просто некуда девать, сообщает Financial Times.