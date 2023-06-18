В Минобороны РФ сообщили о срыве попыток атак ВСУ на запорожском направлении

Стрингер/ТАСС Сегодня 500 прочитали По информации ведомства, авиации удалось уничтожить боевые бронированные машины, БТР, а также нанести огневое поражение по местам скопления украинских военных в районах Левадного и Пятихаток МОСКВА, 18 июня.