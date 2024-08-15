Глава поселка Теткино показал пожилую жительницу с карабином «Вепрь»

Глава курского поселка Теткино Сергей Призенко показал эвакуацию группы мирных жителей. На видео, снятом в салоне легкового автомобиля, попала мирная жительница с гладкоствольным карабином «Вепрь» 12-го калибра.
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