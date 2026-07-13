Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России: "Других управленцев нового поколения у них для нас нет"
Скандальная чиновница снова оказалась в центре внимания. Она – лицо партии на выборах. А в это время в Госдуму пытается пробиться бывший украинский политик, к которому очень много неудобных вопросов.
Комментарии
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Проблема в том, что полиция, суды, СМИ и многие другие действуют по законам и инструкциям, которые предписывают им вести себя именно так - проявлять максимальную лояльность, терпимость, гуманность к гостям с юга, а вот к коренному большинству предписано относиться предельно строго, сурово, жёстко...Недавно Путин посмел сказать о защите русских, так большинство СМИ эти слова главы страны удалили. О них никто практически даже не узнал...
Ну так она - секретарь местного отделения ЕР. Сама себя и выдвинула, как это было принято в КПСС. ЕР унаследовала многие номенклатурные привычки с былых времён. Генетика...
Вы - не один такой... Могу только посочуствовать.
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