Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России: "Других управленцев нового поколения у них для нас нет"

Александр Зиборов

Проблема в том, что полиция, суды, СМИ и многие другие действуют по законам и инструкциям, которые предписывают им вести себя именно так - проявлять максимальную лояльность, терпимость, гуманность к гостям с юга, а вот к коренному большинству предписано относиться предельно строго, сурово, жёстко...Недавно Путин посмел сказать о защите русских, так большинство СМИ эти слова главы страны удалили. О них никто практически даже не узнал...