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Женщине, у которой забрали пятерых детей, помогут с жильём

Женщине, у которой забрали пятерых детей, помогут с жильём

Русский компас Многодетная мать Людмила. Фото: социальные сети. Но ребятишек ей так и не вернули.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Конфисковать квартиры, розданные вонючим &quot;незаменимым&quot; чиновниками- предателями России! И отдать эти квартиры русским многодетным семьям!
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9 час.
Aleksandr Sobolev
&quot;Зато у работничков этой &quot;опеки&quot; ПО 50 КВАРТИР В СОБСТВЕННОСТИ!!&quot; - конкретные факты  в СТУДИЮ! 😀 Если у вас есть подобная информация и вы не обращаетесь в соответственные органу - значит вы мерзкий соучастник и подонок! Либо же вы просто лжец! 😱 ЖДЕМ!!! (((моя мама, ко торой сейчас 70 лет - Заслуженный Деятель Образования России - половину жизни проработала начальником Отдела по защите прав несовершеннолетних (опека)! И чет ни у нее ни у ее подруг нет по 50 квартир!
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3 час.
AS
Aleksandr Sobolev
Так чиновники в России - кровь и плоть нашего народа! Они же не с другой планеты прилетели и не ЦРУ их сюда заслало! просто смотрим биографии  наших чиновников - где родились, где служили, где учились, где работали...И получается что Народ это! 😀 Так что...говоря про &quot;предателей России&quot; - вы говорите о себе!
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3 час.
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