Женщине, у которой забрали пятерых детей, помогут с жильём

Aleksandr Sobolev

"Зато у работничков этой "опеки" ПО 50 КВАРТИР В СОБСТВЕННОСТИ!!" - конкретные факты в СТУДИЮ! 😀 Если у вас есть подобная информация и вы не обращаетесь в соответственные органу - значит вы мерзкий соучастник и подонок! Либо же вы просто лжец! 😱 ЖДЕМ!!! (((моя мама, ко торой сейчас 70 лет - Заслуженный Деятель Образования России - половину жизни проработала начальником Отдела по защите прав несовершеннолетних (опека)! И чет ни у нее ни у ее подруг нет по 50 квартир!