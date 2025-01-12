Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 813 подписчиков

На Украине хотят отметить обязательное изучение физики, химии и биологии в школе

На Украине хотят отметить обязательное изучение физики, химии и биологии в школе

Миностерство образования Украины планирует отметить обязательное изучение физики, химии и биологии в старших классах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Зачем рабам нужны знания?😂
Ответить
18 час.
АН
Алексей Наседкин
&quot;отметить&quot; и в заголовке и в тексте про изучение это уж слишком.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх