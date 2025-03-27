Необычный кулич со вкусом Дубайского шоколада: пасхальный тренд 2025 Алёна Юрьева Пасха 2025 года обещает быть особенно вкусной благодаря новому тренду в мире кондитерского искусства — куличу со вкусом дубайского шоколада.