В Самарской области полицейские провели акцию «Право знать»

19 апреля отмечается День юридической службы в системе МВД России. В преддверии праздника ведущий юрист-консультант МО МВД России «Кинельский» Наталья Кубынина в рамках акции «Право знать» провела со школьниками профилактический урок, направленный на повышение правовой грамотности молодежи.