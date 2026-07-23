Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия"

Телеведущий с командой работал там над документальным проектом МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев и его команда оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над документальным проектом, сообщают "Вести".
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