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Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия"

Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА на трассе "Новороссия"

Телеведущий с командой работал там над документальным проектом МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев и его команда оказались в эпицентре атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 "Новороссия" во время работы над документальным проектом, сообщают "Вести".

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Комментарии
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Лев Добрый
Буль моя воля, я бы назначил Соловьёва Начальником СМЕРШ, напрямую подчинённым президенту России!🤠👈👍
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1 м.