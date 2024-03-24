Это была сестра Шекспира: раскрыта загадка малоизвестного текста эпохи Возрождения

Анализируя цифровые копии невероятно редкого и малоизвестного итальянского религиозного текста XVII века, ученый из Бристольского университета обнаружил, что давно утерянный документ, который, как считалось ранее, был написан отцом Уильяма Шекспира, на самом деле принадлежит перу сестры драматурга Джоан.