Анджелина Джоли заявила о своем отъезде из Голливуда

Анджелина Джоли планирует покинуть Голливуд, но сделает это, когда близнецам исполнится 18 лет. Всемирно известная актриса Анджелина Джоли решила “перетянуть одеяло на себя”, чтобы привлечь внимание к своей персоне.
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