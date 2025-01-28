Богданов: вопрос о соглашении об управлении портом в Тартусе чисто технический

Вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, чисто технический, стороны проведут консультации по этой ситуации, заявил заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов.
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