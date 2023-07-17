Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с ситуацией на Крымском мосту сформировал оперативный штаб и призвал жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через мост.
На Кубани в связи с ЧП на Крымском мосту сформирован оперативный штаб
Комментарии
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Traveller
Если не будет немедленно ударов по куевским мостам, значит самизнаетекто с зелей в сговоре.
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15 час.
И
ИгорьОвчаренко
Теперь начнут создавать разные комиссии, объединения, му-му водить ,плакаться в желетку и говорить о человеколюбии. А наши люди гибнут. Может хватит изображать из себя добреньких ,пора уже давно долбить по настоящему.
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15 час.
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