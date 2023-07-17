На Кубани в связи с ЧП на Крымском мосту сформирован оперативный штаб

Если не будет немедленно ударов по куевским мостам, значит самизнаетекто с зелей в сговоре.

И

ИгорьОвчаренко

Теперь начнут создавать разные комиссии, объединения, му-му водить ,плакаться в желетку и говорить о человеколюбии. А наши люди гибнут. Может хватит изображать из себя добреньких ,пора уже давно долбить по настоящему.