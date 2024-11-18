Депутаты и сенаторы попросили правительство увеличить лимиты по семейной ипотеке

Группа депутатов от фракции ЛДПР и два сенатора обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить лимиты по семейной ипотеке, чтобы удовлетворить потребности граждан, выяснили «Ведомости».
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